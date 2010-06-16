В Винницкой области сократилось производство соков

В январе-мае 2010 года предприятия Винницкой области выработали 5,270 тыс. тонн соков и нектаров, что на 67,03%, или на 10,715 тыс. тонн, меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что сокращение производства соков и нектаров в январе-мае 2010 года состоялось из-за дефицита у предприятий оборотных средств и сырья.

В частности, в мае по сравнению с апрелем т.г. производство соков и нектаров перерабатывающими предприятиями Винницкой области сократилось на 64,23%, или на 0,571 тыс. тонн, – до 0,318 тыс. тонн, а по сравнению с маем 2009 г. производство сократилось на 90,31%, или на 2,963 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Производством соков и нектаров в Винницкой области занимается компания «Виннифрут» и «Аграна Фрут Украина».