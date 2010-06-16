В Крыму объем вылова рыбы уменьшился
20:21, 16 июня 2010Агро
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За 5 месяцев на 65%
В январе-мае 2010 г. в Автономной Республике Крым объем вылова рыбы и добычи других водных живых ресурсов составил 1 896 тонн.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.
По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, вылов рыбы и других водных живых ресурсов уменьшился на 65% (январь-май 2009 г. - 5 831 тонн). В том числе, во внутренних водоемах полуострова вылов рыбы и водных живых ресурсов уменьшился на 86,5% - до 43 тонн (январь-май 2009 г. - 316 тонн).
Как сообщал УНИАН, за 4 месяца 2010 г. в Крыму объем вылова рыбы и добычи других водных живых ресурсов уменьшился на 71,4% - до 1,4 тыс. тонн.
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