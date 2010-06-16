МинАП разработает образцовые модели развития села

Министерства аграрной политики Украины разработает образцовые модели социально-экономического развития села.

Как сообщила УНИАН пресс-служба МинАП, сегодня министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК презентовал Отраслевую программу социально-экономического развития сельских территориальных общин (модельный проект «Новая сельская община»).

Сообщается, что министр очертил основную цель модельного проекта "Новая сельская община" – разработка образцовых моделей социально-экономического развития сельских территориальных общин на принципах внедрения конкурентоспособного и экологически безопасного сельскохозяйственного производства, повышения уровня жизни сельского населения, создания комфортных условий проживания на селе, и на этой основе обеспечения устойчивого развития сельских территорий.

Модельный проект направлен на разработку и реализацию демонстрационных программ социально-экономического развития пяти сельских территориальных общин в пяти регионах Украины, которые характеризуются присущими им особенностями социального уклада и ведения хозяйства: Полесье (Житомирская обл.), Карпатский регион (Ивано-Франковская обл.), Надднепрянщина (Черкасская обл.), Донбасс (Донецкая обл.) и Крым.

От выполнения проекта специалисты ожидают повышения уровня занятости и увеличения доходов населения сельских общин; развития предпринимательских структур в сельском хозяйстве и в непроизводственной сфере; увеличение производства конкурентоспособной на внутренних и внешних рынках продукции сельского хозяйства; улучшение экологической ситуации в сельской местности; повышение обеспечения сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры и улучшения социального обслуживания сельского населения.