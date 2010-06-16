Литинский молокозавод увеличит мощности на 10%

Литинский молокозавод за счет проведения реконструкции увеличит мощности производства на 10%. Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, предприятие планирует инвестировать 2,890 млн. грн. собственных средств в реконструкцию цеха, начало работ - ноябрь 2010 г., окончание - февраль 2011 г. Ожидаемый рост производственных мощностей после окончания работ составит 10%.

Также в этом году предприятие планирует строительство складского помещения для хранения продукции - сумма расходов в размере 2 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Литинский молочный завод 2009 год завершил с 3,851 млн. грн. прибыли против 0,152 млн. грн. убытков в 2008 году. Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 27,7%, или на 26,602 млн. грн., по сравнению с 2008 годом - до 122,670 млн. грн.

Справка УНИАН. Литинский молочный завод (Винницкая обл.) является открытым акционерным обществом. Предприятие специализируется на выпуске молочной продукции под торговой маркой "Билозгар". Ассортимент предприятия составляют твердые сыры, мягкие сыры, сливочное масло, сухое молоко, цельномолочная и кисломолочная продукция.

83,24% акций предприятия принадлежат Петру ТИХОНЮКУ.