Львовский холодокомбинат заявляет о захвате предприятия

Руководство ОАО “Львовский холодокомбинат” (г. Львов), крупнейшего производителя мороженого в Западной Украине, заявляет о захвате предприятия, совершенном сегодня группой неизвестных, одетых в форму работников налоговой милиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, сегодня около 8-ми утра неизвестные, одетых в форму работников налоговой милиции, ворвались на территорию предприятия, и, не предоставив никаких удостоверений или других документов, удостоверяющих личность, насильно обездвижили работников охраны предприятия.

В сообщении отмечается, что неизвестные захватили административный корпус предприятия и на данный момент на территорию не пропускают ни руководство, ни работников комбината.

“По предположению руководства предприятия, неизвестные на данный момент проводят изъятие документации предприятия”, - говорится в сообщении пресс-службы холодокомбаната.

Справка УНИАН. ОАО "Львовский холодокомбинат" входит в пятерке крупнейших производителей мороженого в Украине. Охватывает от 5 до 10% рынка мороженого. 99% акций Львовского холодокомбината принадлежат физическим лицам, в т.ч. 64,1% – руководству предприятия.