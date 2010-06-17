Винницкая обл. увеличила производство джемов, желе и паст на 59%

В январе-мае 2010 года предприятия Винницкой области выработали 7,737 тыс. тонн джемов, желе и паст фруктовых, что на 59%, или на 2,871 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Рост производства данного вида продукции вызван возросшим спросом на него.

В частности, в мае по сравнению с маем 2009 г. производство джемов, желе и паст фруктовых перерабатывающими предприятиями Винницкой области увеличилось на 21,55%, или 0,223 тыс. тонн – до 1,258 тыс. тонн, а по сравнению с апрелем 2010 г. производство сократилось на 8,91%, или 0,123 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Производством джемов, желе и паст фруктовых в Винницкой области занимается компания «Аграна Фрут Украина» и Могилев-Подольский консервный завод.