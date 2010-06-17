ЕБРР предоставил СП «Нибулон» кредит в 50 млн. долл.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил кредит в размере 50 млн. долларов ООО СП «Нибулон», ведущему украинскому экспортеру и производителю зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, кредитное соглашение было подписано сегодня в Киеве.

В ходе подписания генеральный директор ООО СП «Нибулон» Алексей ВАДАТУРСКИЙ сообщил, что компания планирует использовать средства кредита для строительства пяти элеваторов, в том числе и речных, общей вместимостью около 300 тыс. тонн зерновых, а также речных терминалов в Полтавской и Запорожской областях.

Кроме того, кредит ЕБРР будет направлен на создание собственного флота из 12 самоходных барж «река – море», 6 буксиров и плавкрана.

Кредитное соглашение подписано на 7 лет.

По словам А.ВАДАТУРСКОГО, инвестиции в проект по возобновлению инфраструктуры зернового рынка Днепровского бассейна и возрождению транспортной и зерновой инфраструктуры на Днепре помогут удешевить логистику, в ходе чего прибыльность аграрных предприятий увеличится на 4 млрд. грн. в год.

А.ВАДАТУРСКИЙ сообщил, что кредит привлечен для финансирования инвестиционной программы, которая составляет 470 млн. долларов и рассчитана на 2-3 года. В рамках программы предусматривается создание собственного флота, который будет включать 57 несамоходных и самоходных судов, 14 морских и речных буксиров, 17 элеваторов, 10 из которых – речные терминалы на Днепре, Южном Буге и других реках. На сегодня уже построено 24 несамоходных судна и 3 буксира, 2 элеваторных комплекса и 2 речных терминала. До 1 июля текущего года будут введены в эксплуатацию речной терминал и элеватор в Полтавской области, и в июле начнется строительство еще двух предприятий в Полтавской области. Таким образом, в ходе реализации проекта до 1 июля 2011 г. планируется довести общий объем элеваторных емкостей до 2 млн. тонн. Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить объем речных перевозок по Днепру до 2 млн. тонн, и по Южному Бугу – до 1 млн. тонн.

А.ВАДАТУРСКИЙ добавил, что водный транспорт является наиболее экономичным, и Украина имеет серьезный судоходный потенциал, но, к сожалению, грузовые перевозки реками практически не совершаются. Он отметил, что на сегодня в Украине доминируют железнодорожные перевозки, составляющие около 60% всех перевозок зерна, автоперевозки – 35-37% и водные перевозки – около 1-2%.

По его мнению, инвестиционный проект станет толчком для оптимизации аграрной логистики в Украине. Как считает А.ВАДАТУРСКИЙ, в реализации проекта доля водных перевозок возрастет до 10%.

Справка УНИАН. ООО СП "Нибулон" является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли.

В 2008/2009 маркетинговом году ООО СП "Нибулон" отгрузило на экспорт 4,6 млн. тонн зерновых и масличных культур.