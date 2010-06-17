В Винницкой обл. увеличилось производство сухого молока

Предприятия Винницкой области в январе-мае этого года увеличили производство сухого молока на 12,88%, по сравнению с январем-маем 2009 года, сливок и сгущенки – на 47,72%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он пояснил, что рост производства вызван возросшим спросом на данную продукцию местного производства и сокращением спроса на аналогичную продукцию импортного производства.

В частности, в январе-мае 2010 года предприятия Винницкой области выработали 2,583 тыс. тонн молока сухого, что на 12,88% или на 0,408 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2009 года.

В январе-мае 2010 года предприятия Винницкой области выработали 1,523 тыс. тонны молока сгущенного, что на 47,72% или на 0,492 тыс. тонн больше, чем в январе-мае 2009 году.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году предприятия Винницкой области, по сравнению с 2008 годом, увеличили производство сгущенного молока на 51,1%.

Справка УНИАН. Наибольшими производителями молочной продукции в Винницкой области является молочная компания „Люстдорф”, Тульчинский маслосырзавод, молокоперерабатывающее предприятие "Литинский молочный завод", Винницкий городской молочный завод. В целом в Винницкой области действует 22 молочных завода. На их долю приходится около 30% общеукраинского объема производства молочных продуктов.