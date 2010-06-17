В Винницкой области запасы кормов уменьшились

В сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) Винницкой области на 1 июня т.г. было в наличии 79,6 тыс. тонн кормов всех видов, что на 1,5% меньше, чем в прошлом году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, на 1 июня в сельскохозяйственных предприятиях из расчета на одну голову КРС приходилось по 4,6 ц кормов против 5 ц на 1 июня 2009 года.