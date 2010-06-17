В Винницкой обл. сократилась реализация зерновых и зернобобовых

В январе-мае 2010 года реализация зерновых и зернобобовых культур сельхозпредприятиями Винницкой области сократилась на 57,7%, или 351,5 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 257,3 тыс. тонн.

Об этом сказано в сообщении Главного управления статистики в Винницкой области, переданном агентству УНИАН.

В том числе, за отчетный период сельхозпредприятия реализовали 126,5 тыс. тонн пшеницы, что на 61,6% меньше, чем за аналогичный период 2009 года; реализацию ячменя сократили на 16,5% – до 64,3 тыс. тонн; кукурузы – на 74,7% – до 45,2 тыс. тонн. В то же время выросла реализация ржи почти на 35,2% – до 9,5 тыс. тонн.

В январе-мае т.г. цена зерновых и зернобобовых культур, которые реализуются сельхозпредприятиями области, возросла на 33%, или на 237,5 грн., по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 957,1 грн. за 1 тонну. Цена реализации пшеницы возросла на 31,9% – до 953,6 грн.; ржи – на 11% – до 663,9 грн. за 1 тонну; ячменя – на 7,3% – до 780 грн. за 1 тонну, и цена реализации кукурузы увеличилась на 68,4% – до 1138,5 грн. за 1 тонну.