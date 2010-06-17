«Укрсоцбанк» намерен разобраться с собственниками «Пузатой хаты»

АКБ «Укрсоцбанк» намерен обратиться в правоохранительные органы относительно ситуации со сменой управляющей компании сети ресторанов «Пузата хата».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава правления АКБ «Укрсоцбанк» Борис ТИМОНЬКИН.

«Мы начинаем максимальное давление с точки зрения уголовного преследования», - сказал он.

Б.ТИМОНЬКИН пояснил, что с 2007 года банк предоставил сети ресторанов «Пузата хата» кредитные средства на 70 млн. долл. При этом с февраля 2009 года у компании начались просрочки платежей по выплате процентов. После продления банком кредитных линий в апреле 2009 г. и увеличения уставного капитала управляющей компании сети ресторанов в июне 2009 г., платежная дисциплина улучшилась. С февраля 2010 года компания перестала выплачивать проценты, отметил глава правления банка.

«В марте мы увидели, что инкассация была прекращена. С апреля ни одна копейка денег через банк не проходила», - сказал Б.ТИМОНЬКИН.

В то же время попытки банка разыскать официальных лиц компании ничем не закончились. Переговоры с банком вела посредническая группа.

«Нас кормили завтраками, что мы готовы к реструктуризации, но была создана новая группа управления проектом, которая вам предложит план реструктуризации. В это время все компании оказались банкротами», - отметил глава правления банка.

Он пояснил, что «операционная компания «Пузата хата» подала сама себя на банкротство. Появилась новая компания – «ПХ Групп», на которую были переведены операционные потоки. То есть новая управленческая компания, у которой нет долгов».

По словам Б.ТИМОНЬКИНА, в структуре компании были две компании, одна из которых осуществляла операционную деятельность – арендовала помещения, а вторая – владела 8 ресторанами (5 в Киеве, по одному – во Львове, Харькове и Днепропетровске), которые были в залоге у банка.

«В апреле все эти компании подали на самобанкротство в течение одного-двух дней», - добавил он.

По данным руководителя банка, общая сумма задолженности этих компаний составляет 1,2 млрд. грн. При этом оборот сети ресторанов за 9 месяцев составил 258 млн. грн.

«Понятный метод – искусственной накрутки долгов, чтобы в процессе банкротства размыть истинные долги», - сказал Б.ТИМОНЬКИН.

Он отметил, что в процессе банкротства одна из компаний-акционеров сети ресторанов подала апелляционную жалобу, что сделало недоступным дело для кредиторов.

«Мы однозначно оцениваем эти действия как явно криминального характера», - добавил глава правления банка.

Как сообщал УНИАН, 16 июня в своем открытом обращении руководство и трудовой коллектив сети ресторанов «Пузата хата» обратились к руководству АКБ «Укрсоцбанк» с просьбой согласиться на переговоры о реструктуризации кредита.

Как отмечалось в обращении, «нынешняя бескомпромиссная позиция банка делает неизбежным банкротство «Пузатой хаты». До сих пор многократные попытки руководства «Пузатой хаты» провести переговоры о реструктуризации долга не находили поддержки со стороны менеджмента «Укрсоцбанка».

По данным сети, в 2007 году «Укрсоцбанк» выдал «Пузатой хате» 50-миллионный валютный кредит со ставкой 11%. Рентабельность компании на тот момент составляла характерные для отрасли быстрого питания 10%. Позднее, в 2008 году сумма кредитных средств была увеличена до 70 млн. долл. Также по инициативе банка была увеличена процентная ставка. Кредит был выдан на развитие сети ресторанов. Банк полностью контролировал целевое расходование средств. Компания исправно обслуживала заем и развивала свою деятельность, построив 22 новых ресторана.

«Пузата хата» отмечает, что обслуживала кредит в полном объеме до апреля 2010 года. Однако компания потеряла рентабельность, накопленная задолженность перед поставщиками достигла критической массы и в начале апреля 2010 года ряд поставщиков «Пузатой хаты» подали иски о банкротстве сети ресторанов.

При этом в обращении отмечается, что «в это же время инвестиционные банкиры Unicredit Group неоднократно предлагали руководству «Пузатой хаты» продать контрольный пакет акций сети ресторанов».

Справка УНИАН. Сеть ресторанов «Пузата хата» была основана в 2003 году. По состоянию на апрель 2009 года сеть насчитывала 37 ресторанов в 14 городах Украины.