МинАП подготовило комплексную программу развития АПК

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК 16 июня презентовал комплексную государственную программу реформ и развития сельского хозяйства Украины и Отраслевую программу социально-экономического развития сельских территориальных общин.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики, презентация состоялась в рамках XXІІ Международной агропромышленной выставки «АГРО 2010».

«В Комплексной программе мы ставим целью качественно реформировать ключевые системообразующие отрасли сельского хозяйства. Но речь идет не о методах «жесткой силы». Радикальные, стрессовые реформы неприемлемы и недопустимы. Это системные, поэтапные, конструктивные реформы, с учетом предыдущих достижений и ошибок», - заявил министр.

Для реализации стратегических целей необходимо создать Аграрный банк, который бы предоставлял весь спектр банковских услуг для агропроизводителей; Государственный земельный ипотечный банк для регулирования процессов на рынке земли сельскохозяйственного назначения; эффективно действующую Аграрную биржу для продвижения нашей продукции на внешние рынки; национального оператора на рынке зерна, а также цивилизованное страхование аграрных рисков и поддержки сельхозпроизводителей.

Кроме того, Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что социальная сфера украинского села все еще находится в упадке. Острейшими проблемами в сельской местности остаются безработица, трудовая миграция, бедность и разрушение социальной инфраструктуры. Как следствие, сельские населены пункты постепенно остаются без людей и прекращают свое функционирование. По мнению министра, деградация сельских территорий и обнищание крестьян обусловлены низким уровнем развития и преимущественно монофункциональностью аграрного сектора; низким уровнем доходности сельскохозяйственного производства, отсутствием финансовой поддержки мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей, ограниченностью финансовых ресурсов местных бюджетов, административными препятствиями в привлечении инвестиций и т. п.

«Необходимость создания новой политики развития сельских территорий очевидна. На сегодня для министерства отправной точкой является притнятая правительством к выполнению программа Виктора ЯНУКОВИЧА «Украина – для людей!», которая предусматривает реализацию национальной программы возрождения украинского села; создание льготных условий для привлечения инвестиций в развитие социальной инфраструктуры сельской местности, газификацию сельских населенных пунктов, строительство автодорог, медицинских и образовательных учреждений; внедрение европейских стандартов социальной защиты, качественный подъем жизненного уровня граждан Украины; создание надлежащих условий для роста образовательного потенциала Украины, обеспечения широкого доступа талантливой молодежи к новым знаниям независимо от местожительства, имущественного состояния и финансовых возможностей родителей; обеспечение граждан доступным жильем; усиление государственного контроля за качеством медицинских услуг и препаратов, гарантирование качественной бесплатной экстренной медицинской помощи; расширение полномочий местных советов, максимальное устранение бюрократического аппарата от решения вопросов развития территориальных громад, децентрализация власти, реформирования межбюджетных отношений в интересах местного самоуправления», - отметил Н. ПРИСЯЖНЮК.

От выполнения проектов специалисты ожидают повышения уровня занятости и увеличения доходов населения сельских общин; развития предпринимательских структур в сельском хозяйстве и в непроизводственной сфере; увеличение производства конкурентоспособной на внутренних и внешних рынках продукции сельского хозяйства; улучшение экологической ситуации в сельской местности; повышение обеспечения сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры и улучшение социального обслуживания сельского населения; активизации прироста инвестиций за счет внутренних и внешних источников финансирования через формирование эффективной инвестиционной политики развития сельских территориальных общин.