В Херсонской области производство вина сократилось

В Херсонской области производство вина в январе-мае 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года сократилось на 59,6% - до 67,4 тыс. декалитров.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области.

Согласно сообщению, показатели за май текущего года по сравнению с маем прошлого года сократились на 62,1%, а к показателям за апрель 2010 года сократились на 13,7%.

Всего в мае 2010 года было выпущено 14,5 тыс. декалитров вина.