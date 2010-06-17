В Херсонской области производство вина сократилось
20:42, 17 июня 2010Агро
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За 5 месяцев на 60%
В Херсонской области производство вина в январе-мае 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года сократилось на 59,6% - до 67,4 тыс. декалитров.
Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области.
Согласно сообщению, показатели за май текущего года по сравнению с маем прошлого года сократились на 62,1%, а к показателям за апрель 2010 года сократились на 13,7%.
Всего в мае 2010 года было выпущено 14,5 тыс. декалитров вина.
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