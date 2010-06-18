В Херсонской обл. производство молочных продуктов выросло

В Херсонской области производство молочных продуктов в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года выросло в целом на 22,7%.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, производство обработанного молока жидкого выросло за указанный период к прошлогодним данным на 6,1% - до 2,96 тыс. т.

На 20,6% увеличился выпуск кисломолочных продуктов – до 13,2 тыс. т.

Также за указанный период текущего года производство сливочного масла увеличилось на 56,9% (до 0,45 тыс. т), а выпуск жирных сыров – на 7,3% (до 7,17 тыс. т).

При этом производство данной группы продуктов в мае выросло относительно апреля текущего года в целом на 29,4% (молока жидкого – на 0,2%, кисломолочных продуктов – на 25,6%, сливочного масла – на 79,3%, жирных сыров – на 12,4%).