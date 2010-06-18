В Херсонской обл. производство кетчупов, соусов и пряностей выросло

В Херсонской области производство кетчупов, соусов и пряностей в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличилось на 20,4% и составило 13,64 тыс. т.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, при этом производство томатных кетчупов и соусов за указанный период выросло на 27,7% - до 8,4 тыс. т, а выпуск соусов (не томатных), приправ и пряностей увеличился на 13% - до 5,24 тыс. т.

Объем выпуска томатных соусов и кетчупов, а также не томатных соусов и пряностей в мае текущего года к маю 2009 года увеличился 28,6% и 9,5% соответственно, а к показателям за апрель 2010 года - на 11,7% и 6,9% соответственно.

Всего в мае 2010 года было произведено томатных соусов и кетчупов 1,96 тыс. т, а не томатных соусов, приправ и пряностей – 1,09 тыс. т.