Общественность требует ограничить рекламу алкоголя и пива

Общественные организации намерены обратиться в Верховную Раду Украины с требованием безотлагательно рассмотреть законопроект № 1014-2 «О внесении изменений в Закон Украины "О рекламе"» (об ограничении рекламы алкогольных напитков и пива).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщили главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ, координатор Всеукраинской общественной организации «Трезвая Украина» Артем СТУПАКОВ и научный сотрудник Института психологии им. Г. С. Костюка НАПНУ Леся ВОВЧИК-БЛАКЫТНА.

«Сегодня задача депутатов и общественных организаций – добиться включения этого законопроекта в повестку дня конкретной пленарной недели и проголосовать за него хотя бы в первом чтении», – сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Представитель «Форума спасения Киева» напомнил, что этот законопроект находится в парламенте с апреля 2008 года, но так и не был рассмотрен в Комитете ВР по вопросам свободы слова и информации.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ считает целесообразным продолжить повышение акцизного сбора на пиво, а также увеличить размер штрафов за употребление алкогольных напитков в общественных местах. «На мой взгляд, штраф в 17 гривен неадекватен. Нужно выходить на сумму хотя бы 119 грн.», – считает он.

Кроме того, по его мнению, пиво и слабоалкогольные напитки необходимо приравнять к крепким алкогольным напиткам, для продажи которых необходимо получать лицензию. «Таким образом мы сможем ликвидировать по меньшей мере 40% торговой сети пивом, поскольку на торговлю в киосках также нужна будет лицензия», – пояснил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

В свою очередь А.СТУПАКОВ считает, что сейчас в Украине происходит тотальная и целенаправленная алкоголизация молодежи. По его словам, в настоящее время на учете состоит около 900 тыс. алкозависимых, но реальные показатели выше в 3-5 раз. «Информация о том, что славяне всегда пили, пьют и будут пить – это искусственно навязанный производителями алкогольной продукции миф ради увеличения объемов продаж «слабоалкоголки» для обогащения», – сказал он.

В свою очередь Л.ВОВЧИК-БЛАКЫТНА добавила, что рекламное мышление у детей формируется еще с дошкольного возраста. «Главная цель рекламных роликов – подготовить детей к тому, чтобы стать качественными потребителями пива и других «очень полезных» жидкостей, которые помогают обогащаться определенным людям. И это приведет к тому, что наше поколение, которое сейчас формируется, не будет иметь возможности быть здоровым», – уверена психолог.

По ее словам, анализ рекламных роликов показал, что есть четыре составляющих элемента такого влияния: познавательный, который акцентирует внимание на чем-то интересном и новом, эмоциональный, который оказывает мощное влияние на эмоции, регулятивный, который изображает какое-либо активное действие, и коммуникативный, который акцентирует внимание на облегчении общения. «Так как у подростков снижена критичность ко всему, что воспринимается с экрана, происходит гипнотическое зомбирование. Именно эти технологии заложены в большинство роликов, которые, к сожалению, курсируют по нашим экранам», – отметила Л.ВОВЧИК-БЛАКЫТНА.

Среди методов воздействия на целевую аудиторию роликов, рекламирующих алкоголь, психолог также назвала спекуляцию на высших человеческих потребностях, использование современных музыкальных ритмов, разнообразных «приколов», бонусных программ и т. п. «Фантазия у тех, кто это создает, мощная, поскольку за этим стоят большие деньги, но это все медленно убивает наших детей. Этими роликами закладывается сигнал, что пить пиво – модно, а без пива немодно. В результате средний возраст первого знакомства с пивом снизился до 12 лет, но уже и 8-9-летние знают, что это такое», – подчеркнула психолог.

Справка УНИАН. Законопроект № 1014-2 о внесении изменений в Закон Украины «О рекламе» об ограничении рекламы алкогольных напитков и пива (авторы – народные депутаты от БЮТ Николай ТОМЕНКО и Андрей ШЕВЧЕНКО), предусматривает более эффективные ограничения по размещению рекламы алкогольных напитков, пива и других объектов интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки. В частности, законопроект предлагает распространить на рекламу пива и напитков, производимых на его основе, знаков товаров и услуг, под которыми выпускается пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, ограничения, предусмотренные для рекламы алкогольных напитков и соответствующих торговых марок.

Кроме того, предлагается на час (до 24 часов) продлить запрет рекламы алкогольных напитков на радио и телевидении, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки.

Также предлагается запретить спонсорство теле-, радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки.