В Кировоградской обл. реализация агропродукции увеличилась

Общий объем реализации сельскохозяйственной продукции в Кировоградской области в январе-мае т.г. увеличился на 11,4%, при этом, за счет увеличения реализации продуктов растениеводства на 8,6%, животноводства – на 36,6%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Доля растительной продукции в общей стоимости реализованного товара составила 87,6%, животной – 12,4% (в январе-мае 2009 года соответственно 89,9% та 10,1%).

Сельскохозяйственными предприятиями области за указанный период реализовано 367 тыс. тонн зерновых культур, в том числе пшеницы – 127,5 тыс. т, ячменя– 141,2 тыс. т, семечки подсолнуха – 113,1 тыс. т, сои – 22,8 тыс. т, рапса – 2,5 тыс. т, овощей – 1,1 тыс. т, скота и птицы (в живом весе) – 3,9 тыс. т, молока молочных продуктов – 13,7 тыс. т, яиц – 59,9 млн. шт.

По сравнению с январем-маем 2009 года объем реализации зерновых культур сократился на 28,5%, в том числе рапса – в 3,4 раза, овощей – на 13,8%, яиц – на 1,7%.

В то же время наблюдалось увеличение объемов реализации ячменя – в 1,8 раза, скота и птицы (в живом весе) – на 15,7%, молока и молочных продуктов – на 2%.

Средние цены продаж аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями в январе-мае 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 30,4%, в том числе на продукцию растениеводства – на 31%, на продукцию животноводства – на 26,7%.