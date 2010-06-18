В Винницкой обл. сократилась реализация масличных культур

Реализация масличных культур сельхозпредприятиями Винницкой области в январе-мае 2010 года сократилась на 19,3% или 9,901 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 41,4 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

В частности, за отчетный период сельхозпредприятия реализовали 26,9 тыс. тонн семян подсолнечника, что на 31,3% меньше чем за аналогичный период 2009 года; рапса на 7,7% – до 2,9 тыс. тонн, в то же время увеличили реализацию сои на 22,7% – до 10,7 тыс. тонн.

В январе-мае цена семян подсолнечника, которые реализуются сельхозпредприятиями области, возросла на 57,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 2,539 тыс. грн. за 1 тонну; цена реализации сои возросла на 8,4% - до 2,714 тыс. грн. и цена реализации рапса – на 43,9% - до 2,569 тыс. тонн.