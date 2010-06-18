МФК предоставит агрохолдингу «Мрия» финансирование

Международная финансовая корпорация (IFC), член группы Всемирного банка, предоставит финансирование на сумму до 75 млн. долл. США агрохолдингу «Мрия».

Об этом говорится в сообщении компания Dragon Capital, которая выступила эксклюзивным финансовым советником агрохолдинга в этой сделке.

Согласно сообщению, пакет финансирования, одобренный IFC, включает в себя возобновляемую кредитную линию на пополнение рабочего капитала на сумму 25 млн. долл., кредит на сумму 25 млн. долл. для инвестиций в основные средства, а также варранты на акции агрохолдинга на сумму 25 млн. долл.

В сообщении указывается, что указанные средства будут использованы агрохолдингом «Мрия» для строительства трех зернохранилищ, покупки сельскохозяйственного оборудования, приобретения прав аренды на земельные участки и увеличения производства зерна для продажи украинским и международным покупателям.

Справка УНИАН. Группа компаний «Мрия» начала хозяйственную деятельность в 1992 году. За 18 лет площадь пашни, обрабатываемой агрохолдингом, увеличилась с 50 га до 218 тыс. га. Группа компаний выращивает пшеницу, ячмень, сахарную свеклу, рапс, картофель и другие сельскохозяйственные культуры. В состав группы входят научно-исследовательские предприятия, которые работают над усовершенствованием отечественных и зарубежных сортов сельскохозяйственных культур и технологий их выращивания. Основная часть производственной деятельности агрохолдинга сосредоточена в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

IFC, являясь членом Группы Всемирного банка. Организация способствует устойчивому экономическому росту в развивающихся странах, поддерживая развитие частного сектора, мобилизуя капитал для частных предприятий и оказывая консультативные услуги и услуги снижения рисков компаниям и правительствам. За 2009 финансовый год IFC инвестировала 14.5 млрд. долл., что способствовало притоку капитала в развивающиеся страны во время финансового кризиса.