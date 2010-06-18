МФК предоставит агрохолдингу «Мрия» финансирование
На сумму 75 млн. долларов
Международная финансовая корпорация (IFC), член группы Всемирного банка, предоставит финансирование на сумму до 75 млн. долл. США агрохолдингу «Мрия».
Об этом говорится в сообщении компания Dragon Capital, которая выступила эксклюзивным финансовым советником агрохолдинга в этой сделке.
Согласно сообщению, пакет финансирования, одобренный IFC, включает в себя возобновляемую кредитную линию на пополнение рабочего капитала на сумму 25 млн. долл., кредит на сумму 25 млн. долл. для инвестиций в основные средства, а также варранты на акции агрохолдинга на сумму 25 млн. долл.
В сообщении указывается, что указанные средства будут использованы агрохолдингом «Мрия» для строительства трех зернохранилищ, покупки сельскохозяйственного оборудования, приобретения прав аренды на земельные участки и увеличения производства зерна для продажи украинским и международным покупателям.
Справка УНИАН. Группа компаний «Мрия» начала хозяйственную деятельность в 1992 году. За 18 лет площадь пашни, обрабатываемой агрохолдингом, увеличилась с 50 га до 218 тыс. га. Группа компаний выращивает пшеницу, ячмень, сахарную свеклу, рапс, картофель и другие сельскохозяйственные культуры. В состав группы входят научно-исследовательские предприятия, которые работают над усовершенствованием отечественных и зарубежных сортов сельскохозяйственных культур и технологий их выращивания. Основная часть производственной деятельности агрохолдинга сосредоточена в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
IFC, являясь членом Группы Всемирного банка. Организация способствует устойчивому экономическому росту в развивающихся странах, поддерживая развитие частного сектора, мобилизуя капитал для частных предприятий и оказывая консультативные услуги и услуги снижения рисков компаниям и правительствам. За 2009 финансовый год IFC инвестировала 14.5 млрд. долл., что способствовало притоку капитала в развивающиеся страны во время финансового кризиса.