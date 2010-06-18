"Украгропостач" и "Промагролизинг" подписали соглашение

Белорусский лизинговый оператор «Промагролизинг» подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «Производственно-лизинговое предприятие «Украгропостач» в области финансового лизинга продукции белорусских производителей на территории Украины.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Промагролизинга».

Согласно сообщению, соглашение подписано в рамках XXII Международной агропромышленной выставки «АГРО-2010», проходящей в Киеве с 15 по 19 июня 2010 г.

По словам генерального директора ОАО «Промагролизинг» Павла КРУПНОВА, в рамках реализации соглашения на территорию Украины в течение 2010-2011 гг. планируется поставить продукцию белорусских производителей на сумму более 50 млн. долл. США.

«Промагролизинг» намерен передавать в международный финансовый лизинг продукцию белорусских предприятий-изготовителей, в том числе подведомственных Министерству промышленности Республики Беларусь: ОАО «МАЗ», ОАО «БелАЗ», РУП «МТЗ», РУП «БЗТДиА», РУП «Гомсельмаш», ОАО «Бобруйскагромаш», а также ОАО «Белкоммунмаш» и др.

Справка УНИАН. ООО «Производственно-лизинговое предприятие «Украгропостач» - генеральный дилер на территории Украины производственного объединения «Гомсельмаш», а также официальный представитель белорусских заводов: РУПП "Бобруйскагромаш», ОАО «Запагромаш" (г. Минск), ОАО «Лидсельмаш». Диллер «АгромашХолдин» (РФ), Волгоградского тракторного завода, Липецкого тракторного завода, Владимирского моторо-тракторного завода

ОАО «Промагролизинг» — национальный лизинговый оператор Республики Беларусь. Основной вид деятельности – финансовый и международный лизинг.