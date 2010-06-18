В Николаевской области запасы зерна снизились на 24,4%

В Николаевской области в сельскохозяйственных предприятиях и предприятиях, осуществляющих хранение, переработку зерновых и масличных культур, на 1 июня 2010 года было в наличии 345,7 тыс. тонн зерна, что на 24,4% меньше, чем на 1 июня 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

В частности, на начало июня имелось 154,8 тыс. тонн пшеницы (на 25,1% меньше, чем на 1 июня 2009 года), 111 тыс. тонн ячменя (на 35,2% больше), 9,7 тыс. тонн ржи (в 4,5 раза больше), 64,8 тыс. тонн кукурузы (на 53,7% меньше).

Запасы семян подсолнечника составили 60,1 тыс. тонн (на 50,1% меньше), из них непосредственно в аграрных предприятиях было в наличии 31,1 тыс. тонн (на 26,3% меньше), а на предприятиях, осуществляющих его переработку и хранение, – 29 тыс. тонн (на 62,9% меньше).