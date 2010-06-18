В Херсонской области производство консервов выросло на 40%

В Херсонской области производство консервированных овощей в январе-мае 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года выросло на 39,3% - до 1,142 тыс. т.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области.

При этом производство консервированных овощей в мае текущего года выросло относительно мая 2009 года более чем в 2,4 раза, а к апрелю текущего года – на 21,3%. Всего в мае 2010 года предприятиями области было произведено 0,22 тыс. т данного вида продукции.