Кабмин разрешил продавать алкоголь с марками старого образца

Производители коньяка и вина смогут продавать алкоголь с марками акцизного сбора старого образца. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ассоциации «Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака» (СОВАТ) со ссылкой на вице-президента ассоциации Владимира ОСТАПЮКА.

По его словам, таким образом, правительство пошло навстречу производителям, поскольку вступление в силу новых ставок акцизного сбора на вина не помешает производителям реализовывать свою продукцию с наклеенной на нее маркой акцизного сбора старого образца. В то же время, переклейка старых марок на новые, которые стоят дороже, могла бы принести существенные убытки всем участникам рынка.

«Кабмин принял разумное и логичное решение. Вступление в силу с момента опубликования Закона, который предусматривает повышение акциза на вино, водку и коньяк привело бы к существенным затратам. И легли бы эти затраты на плечи производителей. Таким образом, своим постановлением правительство не только обеспечило плавный переход на новые акцизные марки, но гарантировало, что алкоголь не исчезнет с полок магазинов», - прокомментировал В.ОСТАПЮК.

Напомним, что правительство Украины постановило, что с 10 марта 2010 г. по 1 января 2012 г. для маркировки спиртных напитков, полученных путем перегонки виноградного вина или выжимки винограда могут использоваться марки с указанием суммы акцизного сбора по ставке, которая была установлена на 1 января 2010 г.

Данный документ от 2 июня 2010 г. №381 был опубликован на официальном сайте Кабинета Министров. Документом дополнен пункт 20 Положения о производстве, хранении, продаже марок акцизного сбора с голографическими защитными элементами и маркировке алкогольных напитков и табачных изделий, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 23 апреля 2003 г. №567.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля 2009 г. в Украине вступил в силу Закон Украины № 1202-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора», которым повышен акциз на алкоголь.

Закон предусматривает повышение с 1 июля 2009 года ставок акцизного сбора на игристые и газированные вина в 1,5 раза – с 1,6 до 2,5 грн. за 1 л. Акциз на другие перебродившие напитки (сидр, перри (грушевый напиток), медовый напиток), смеси из перебродивших напитков повышен на 25% – с 27 до 34 грн. за 1 л 100-процентного спирта.

Кроме того, с 1 ноября 2009 года будут повышены на 50% ставки на тяжелые дистилляты – с 20, 30, 35, 45 евро до 30, 45, 50, 65 евро соответственно за 1000 кг.

Также предусматривается ежегодное, начиная с 2010 года, проведение индексации ставок акцизного сбора на этиловый спирт и алкогольные напитки в зависимости от индекса потребительских цен за прошедшие 12 месяцев.