В Кировоградской обл. поставки скота и птицы на убой увеличились

В январе-мае 2010 года от всех категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировоградской области на перерабатывающие предприятия поступило 25,3 тыс. тонн живого веса скота и птицы, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

В январе-мае увеличение реализации скота и птицы на убой произошло на сельхозпредприятиях – до 3,7 тыс. тонн (на 19,4%), в то же время хозяйства населения сократили этот показатель до 21,6 тыс. тонн (на 1,4%).

В структуре реализации скота и птицы на убой сельхозпредприятиями (кроме малых) доля свиней составляла 64,1% (в январе-мае 2009 года – 53,2%), крупного рогатого скота – 35,2% (44,1%), птицы всех видов – 0,2% (2,1%). Соотношение общего объема выращенного скота и птицы к реализации на убой составляло 137,6% (в январе-мае 2009 года – 146,1%).