В Винницкой области запас зерновых на 45,7% ниже

По состоянию на 1 июня 2010 года, в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) было в наличии 166,8 тыс. тонн зерновых, что на 45,7% меньше, чем годом ранее.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

По сообщению, на 1 июня 2010 года непосредственно в аграрных предприятиях сохранялось 124,9 тыс. тонн зерновых, в зернохранящих и зерноперерабатывающих - было в наличии 41,9 тыс. тонн зерна.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали хранящие и перерабатывающие предприятия товаропроизводителям, в январе-мае т.г. составляла 1059,8 грн. за 1 тонну, что на 39,4% больше уровня соответствующего периода прошлого года.