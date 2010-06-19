В воскресенье в Украине будет тепло

Завтра, 20 июня, на территории Украины будет тепло, кое-где пройдут дожди с грозами.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в западных областях ночью ожидаются умеренные, днем сильные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град; в Карпатах на протяжении суток сильные дожди. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 12-17°.

На остальной территории без осадков, только в Винницкой, Житомирской, Одесской областях кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-17°, на юге до 20°; днем 25-30°.

В Киеве и Киевской области в воскресенье без осадков. Температура ночью по области 12-17°, днем 25-30°, по Киеву - ночью 15-17°, днем 27-29°.

Сегодня, 19 июня, температура воды в Черном и Азовском морях 20-25°, в Днепре возле Киева - 22°.