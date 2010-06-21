Danone и "Юнимилк" объявили о слиянии

Компании Danone и "Юнимилк", крупные производители молочной продукции, подписали соглашение о слиянии молочного бизнеса Danone в России и СНГ и "Юнимилка".

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании Danone.

Слияние распространяется на деятельность компаний в России, Украине, Казахстане и Беларуси и затрагивает все производимые ими молочные продукты. Отмечается, что объединенная компания станет лидером на рынке молочных продуктов СНГ и особенно России, где ее доля составит около 21% с сильными позициями в дорогих и быстрорастущих сегментах.

Оборот новой компании составит примерно 1,5 млрд. евро (по оценочным данным за 2009 г.). Председателем совета директоров станет Андрей БЕСХМЕЛЬНИЦКИЙ, в настоящий момент занимающий должность генерального директора "Юнимилка". Операционное руководство компанией будет осуществлять Филип КЕГЕЛЬС, главный управляющий подразделения «Молочные продукты» Danone в Восточной Европе и Средней Азии.

Отмечается, что Danone будет контролировать 57,5% акций новой компании, акционеры "Юнимилка" получат 42,5%. Сделка будет осуществлена, в основном, посредством внесения активов; часть акций будет оплачена компанией Danone денежными средствами. В результате транзакции чистый долг Danone увеличится на 1,3 млрд. евро, прежде всего вследствие стоимости опционов "пут", предоставленных акционерам "Юнимилка". Эти опционы дадут им возможность продать часть или все свои акции в новой компании, а Danone сможет увеличить свою долю до 100% в 2022 г. Сделка будет учитываться в определении величины прибыли на акцию Danone начиная с 2011 г.

Сделка должна быть одобрена соответствующими регулирующими органами всех затронутых стран. Окончательное закрытие ожидается ближе к концу 2010 года.

Справка УНИАН. "Юнимилк" – частная компания, второй по размерам бизнеса производитель молочной продукции и детского питания в России. Основанная в 2002 году, компания "Юнимилк" объединяет 28 производственных предприятий в России, Украине и Беларуси. Продукция компании реализуется в России, Украине, Беларуси и Казахстане. "Юнимилк" владеет ТМ «Простоквашино». В 2009 г. объем продаж составил около 1 млрд. евро (+7% к 2008 г.).

Danone - производитель продуктов питания. Подразделения компании расположены в 120 странах на пяти континентах. Danone владеет 160 производственными центрами. В 2009 году продажи компании достигли 15 млрд. евро. Акции Danone котируются на бирже Euronext Paris.