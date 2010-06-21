Продажи агропродукции на рынках Крыма уменьшились

Объём продажи сельскохозяйственных продуктов на рынках Автономной Республики Крым в январе-мае 2010 г. по сравнению с январём-маем 2009 года снизился на 2,3%, при этом цены выросли на 18,1%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, за 5 месяцев на рынках Крыма продукты животноводства подорожали на 14,4%, при этом объем их продаж увеличился на 7,4%. Продажи продукции растениеводства уменьшились на 16,2%, при росте цен на 26,7%.

В частности, на рынках Крыма в январе-мае 2010 г. мясная продукция подорожала на 3,0%, при этом объем ее продаж вырос на 10,3%. Молочные продукты выросли в цене на 28,3%, объем их продаж - на 13,9%. Яйца подорожали на 28,6%, при этом объем их продаж уменьшился на 2,3%. Картофель с начала года подорожал на 39,4%, овощи - на 71,9%, фрукты - на 2,8%, растительное масло - на 14,4%. При этом объемы их продаж сократились соответственно на 29,1%, 8,8%, 14,5% и 17,5%. Сахар подорожал более чем в 2 раза, при этом объем его продаж сократился наполовину.

Как сообщал УНИАН, объём продажи сельскохозяйственных продуктов на рынках Крыма в январе-апреле 2010 г. снизился на 2,5%, при этом цены выросли на 18,6%. В мае продажи сельхозпродуктов уменьшился на 0,2% при снижении цен на 6%.