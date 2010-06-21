В Винницкой обл. поголовье свиней возросло на 23%

В хозяйствах всех категорий Винницкой области по состоянию на 1 июня 2010 года поголовье свиней возросло на 23%, или на 87,9 тыс. голов, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 469,2 тыс. голов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 июня 2010 года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 1,1%, или на 4,3 тыс. голов, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 393,5 тыс. голов, в т.ч. поголовье коров сократилось на 1,6%, или на 3 тыс. голов, - до 185,2 тыс. голов.

Кроме того, по состоянию на 1 июня увеличилось поголовье овец и коз – на 114,2%, или на 6,8 тыс. голов, - до 54,8 тыс. голов, птицы - на 9,1%, или на 0,809 млн. голов, - до 9,667 млн. голов.