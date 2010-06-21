Аграрии Винницкой обл. сократили на 32% площади под посевами

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области сократили площади под посевами зерновых и зернобобовых (без кукурузы) на 32%.

Об этом сказано в сообщении Главного управления статистики в Винницкой области, переданном УНИАН.

По состоянию на 1 июня посеяно зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) на площади 200,8 тыс. га, что на 32% меньше прошлогоднего уровня, из них ячменя - 142,4 тыс. га (на 34,9%).

В структуре ярового клина зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) составили 22,9% (в прошлом году - 31,9%), кукуруза на зерно - 19,5% (15,6%), подсолнечник - 16,1% (11,5%), сахарная свекла (фабричная) - 8,1% (5,3%), картофель и овощи - 13,3% (12,5%) посевной площади.

По информации сельхозпредприятий (кроме малых), из 541,9 тыс. га озимых на зерно и зеленый корм, посеянных осенью 2009 г, в зимний и весенний период погибло 121,3 тыс. га (22,4% посеянного), в т.ч. 20,2 тыс. га озимых на зерно (5,0%).

За январь-май 2010 г. под посевы яровых культур аграрными предприятиями (кроме малых) внесено 54,5 тыс. т (в пересчете на 100% питательных веществ) минеральных и 69,8 тыс. т органических удобрений. Минеральные удобрения внесены на площади 746,9 тыс. га, органические удобрения - 3,0 тыс. га.