В Украине началась уборка зерновых

Украинские аграрии начали уборку ранних зерновых культур, в частности, ячменя и пшеницы.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики Украины.

Согласно оперативным данным министерства, на 21 июня аграрии намолотили 237 тыс. тонн зерна на площади 89 тыс. га из планируемых 12,045 млн. га. Средняя урожайность ранних зерновых составляет 26,6 ц/га.

Ячмень убран на площади 89 тыс. га, намолочено 236 тыс. тонн при средней урожайности 26,7 ц/га. Пшеница убрана на площади 0,4 тыс. га, намолочено 0,9 тыс. тонн при урожайности 22,6 ц/га.

Кроме того, собрано 7,2 тыс. тонн рапса с площади 5,6 тыс. га, средняя урожайность культуры составляет 12,9 ц/га.