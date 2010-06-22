Реализация зерновых культур в Крыму за 5 месяцев сократился на 45%

В январе-мае 2010 г. сельскохозяйственными предприятиями Крыма (кроме малых) реализовано по всем направлениям 78 тыс. тонн зерновых культур, что на 45,3% меньше в сравнении с январем-маем прошлого года. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе объем реализации пшеницы составил 33,2 тыс. тонн (на 75,8% меньше), ячменя - 29,5 тыс. тонн (на 6,9% больше), кукурузы - 201 тонна (на 84,7% меньше).

Средняя цена реализации зерновых культур сельхозпредприятиями в январе-мае 2010 г. сложилась на уровне 1156,9 грн. за тонну, что на 9,3% больше, чем в январе-мае 2009 г.

Средняя цена зерновых культур, которую предлагали при закупке хранящие и перерабатывающие предприятия, в январе-мае 2010 г. составила 1107,4 грн. за тонну, из них на пшеницу - 1073,8 грн. за тонну (в январе-мае 2009 г. - соответственно 1114,9 грн. и 915,4 грн. за тонну).

Как сообщал УНИАН, объем реализации зерновых культур в Крыму за 4 месяца 2010 г. сократился на 48% до 65,1 тыс. тонн.