Правительство уменьшило стоимость воды для орошения для аграриев.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства агарной политики Украины, такое решение было принято 19 июня в ходе совещания относительно обеспечения энергетическими ресурсами сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе по вопросам водообеспечения орошаемых земель.

Сообщается, что министерство инициировало увеличение расходов Госбюджета на 30 млн. грн. для водохозяйственных организаций Госводхоза, что даст возможность не допустить повышения стоимости предоставленных услуг по подаче водохозяйственными организациями воды на орошение полей.

В результате совещания принято поручение Кабмина №37011/0/1-10, согласно которому Министерство топлива и энергетики Украины, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины, Государственный комитет Украины по водному хозяйству должны принять меры относительно стабильных поставок электроэнергии водохозяйственным организациям Госводхоза и подачи воды для орошения.

В МинАП отмечают, что, по предварительным расчетам, указанные меры обеспечат уменьшение стоимости одного кубометра оросительной воды на 18%, что в свою очередь позволит сэкономить для зерновых культур 78 грн./га (при средней оросительной норме 2 тыс. куб. м/га), а для овощей (при оросительной норме 4 тыс. куб. м/га) удешевление составит 156 грн./га.