Урожайность зерновых немного превышает уровень прошлого года

На сегодняшний день урожайность зерновых – ячменя и пшеницы, сбор которых уже начался в Украине, немного превышает урожайность прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр по вопросам аграрной политики Украины Виктор СЛАУТА.

«Первые 100 тыс. гектаров озимого ячменя и пшеницы на юге уже убраны. Урожайность на уровне высокоурожайного прошлого года, даже на 1,5 ц с га сейчас идет выше урожай», - сказал В.СЛАУТА.

Как сообщал УНИАН, Украинские аграрии начали уборку ранних зерновых культур, в частности ячменя и пшеницы.

Согласно сообщению Министерства аграрной политики Украины, на 21 июня аграрии намолотили 237 тыс. тонн зерна на площади 89 тыс. га из планируемых 12,045 млн. га. Средняя урожайность ранних зерновых составляет 26,6 ц/га.