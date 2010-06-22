В Полтавской области приобретено 20 комбайнов

С начала года сельхозпредприятиями Полтавской области приобретено 20 зерноуборочных комбайнов, что на 31% меньше, чем в 2009 году.

Об этом на совещании в Полтавской ОГА заявил начальник Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации Александр Сень

По его словам, на это же время в 2009 году в области было приобретено 29 комбайнов.

Вместе с тем он отметил, что в целом к уборке во всех категориях хозяйств области уже готовы.

«Во время уборки урожая ранних зерновых культур будут задействованы 2170 зерноуборочных комбайнов сельхозпредприятий и частных землевладельцев. Из них привлечено 254 зерноуборочных комбайнов. Жатва ранних зерновых и зернобобовых культур, учитывая имеющуюся технику, аграрии предварительно планируют провести за 15 рабочих дней»,сказал А.Сень.