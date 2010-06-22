ОАО «Полтавский хлебокомбинат» находится на грани банкротства. Об этом заявляют в пресс-службе Полтавской областной государственной администрации, ссылаясь на Управление по вопросам развития потребительского рынка, сферы бытовых услуг и предпринимательства области.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Полтавской ОГА, на предприятии накоплены значительные долги, в том числе и по заработной плате. В обществе работают 534 сотрудника, которые с сентября 2009 недополучают зарплату. Так, на 1 июня текущего года задолженность перед работниками составила 300 тыс. грн. Долг перед Пенсионным фондом превышает 1890 тыс. грн.

По информации ОГА, ситуация объясняется падением объемов производства хлебобулочной продукции на предприятии. Так, за четыре первых месяца 2010 года они составляют лишь 67,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это, отмечает пресс-служба, произошло потому, что хлебокомбинат не получил муку из госрезерва и потерял монопольное положение на рынке производства и реализации хлебобулочных изделий в области.

В состав ОАО «Полтавский хлебокомбинат» входят три хлебных завода №1 и №3 в Полтаве и Кахновский хлебозавод (г. Кременчуг). Ежедневно ОАО выпускает 80 тонн изделий. Изделия хлебокомбината поставляются, кроме Полтавской, в Киевскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Сейчас планируются поставки в Россию, Германию и Польшу.