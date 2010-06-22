«МЕТРО Кеш энд Керри Украина» запустила Fine Dreaming

Компания «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» запустила новую собственную торговую марку (СТМ) Fine Dreaming.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, под этой маркой представлено свыше 30 наименований товаров для персонального ухода и гигиены.

В компании отметили, что данный бренд выводится на рынки 28 стран, в которых работает METRO.

Fine Dreaming является суб-брендом собственной торговой марки Fine Food, которая была создана для удовлетворения профессиональных потребностей магазинов «на углу», киосков и несетевых продовольственных магазинов.

Согласно международной стратегии, утвержденной в конце 2009 года, METRO Cash & Carry развивает шесть стратегических собственных торговых марок: Aro, Fine Food, Sigma, Rioba, H-Line и Horeca Select.

Собственные торговые марки представлены в магазинах METRO в Украине с 2003 года. Их доля в общем объеме продаж компании в 2009 году составила 10%. В этом году «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» планирует увеличить ее до 12%.

Справка УНИАН. C момента выхода на рынок Украины в 2003 году METRO Cash & Carry открыла 25 магазинов: четыре в Киеве, два в Донецке, Днепропетровске, Одессе и Харьковве, по одному во Львове, Луганске, Кривом Роге, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах, Николаеве, Ровно, Ивано-Франковске, Макеевке, Симферополе и Мариуполе. METRO Cash & Carry инвестировала в экономику страны 460 млн. евро.

METRO Cash & Carry управляет 650 центрами оптовой торговли в 29 странах. Продажи компании в 2008 году составили 33,1 млрд. евро.

METRO Cash & Carry является торговым подразделением немецкой METRO Group. В 2200 магазинах компании в 33 странах мира работает около 300 тыс. сотрудников.

В 2009 продажи METRO Group составили 30,6 млрд. евро, в 2008 году - 68 млрд. евро.