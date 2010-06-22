Украина сократила вылов рыбы и водных ресурсов

Украина в январе-мае т.г. сократила вылов рыбы и других водных живых ресурсов на 12% против аналогичного периода 2009 года - до 76,2 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В том числе вылов рыбы увеличился на 3,6% по сравнению с январем-маем 2009 г. и составил 73,6 тыс. тонн (96,6% общего объема).

Объем добычи других водных живых ресурсов составил 16,4% от показателя января-мая 2009 г. – всего 2,6 тыс. тонн.