Предприятия Минпромполитики реализовали продукции на 39 млн. грн.

На Международной агропромышленной выставке «Агро-2010», которая состоялась в Киеве, предприятия Министерства промышленной политики реализовали 216 единиц техники и оборудования для агропромышленного комплекса на сумму свыше 39 млн. грн., заключили 1 784 договора на 174,523 млн. грн. и составили 4 350 протоколов на почти 85 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минпромполитики.

Согласно сообщению, успешной эта выставка стала для ОАО «Харьковский тракторный завод», который реализовал 4 трактора, что принесло предприятию прибыль в размере 1,3 млн. грн. Кроме того, предприятие заключило 49 договоров на 56 единиц техники на сумму 26 млн. грн.

ОАО «Червона зирка» реализовало 18 сеялок на сумму 9 млн. грн. Также заключили 49 договоров на 80 единиц техники, что в денежном эквиваленте составляет 32 млн. грн.

ООО «ПО «ТЕХНА», которое специализируется на производстве оборудования для птицеводства, продало свою технику на сумму 0,9 млн. грн., и заключило 8 договоров на 17 единиц оборудования, что в сумме составило 3,4 млн. грн.

ОАО «Гидросила» заключило 100 договоров на 10 млн. грн.

В министерстве отмечают, что экспозиция вызвала интерес у делегаций Египта, Израиля, Ирана, Доминиканской Республики, Аргентины, Казахстана, России, Беларуси и других представителей ведущих иностранных фирм и компаний, которые работают в отрасли машиностроения для агропромышленного комплекса.

Справка УНИАН. XXIІ Международная агропромышленная выставка "Агро-2010" проходила с 15 по 19 июня 2010 г. на территории Национального комплекса “Экспоцентр Украины”.