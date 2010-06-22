В Полтавской области по предварительным прогнозам ученых урожайность озимой пшеницы ожидается в пределах 27 ц/га, ярового ячменя - около 23 ц/га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании в Полтавской ОГА заявил начальник Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации Александр СЕНЬ.

По его словам, к уборке во всех категориях хозяйств области подлежат 503 000 га ранних зерновых и зернобобовых культур, из них озимых - 207,5 тыс. га, яровых - 295,5 тыс. га яровых.

«Сложные условия, наблюдавшиеся во время формирования урожая ранних зерновых в этом году, повлияли и на урожайность. По предварительным прогнозам ученых, урожайность озимой пшеницы ожидается в пределах 27 ц/га, ярового ячменя – около 23 ц/га»,-сказал. А.СЕНЬ.

Для приема и хранения нового урожая в области работают 59 зерновых складов общей емкостью 2,8 млн. тонн, из которых 57 сертифицированы. К началу жатвы в с. Градижск Глобинского района завершится строительство речного зернового терминала.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году в регионе средняя урожайность составляла 34,2 ц/га.