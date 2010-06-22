В Харьковской обл. планируется собрать 1,7 млн. т зерновых

В Харьковской области в текущем году, по предварительным данным районов, планируется собрать 1,7 млн. тонн зерновых культур при общей урожайности 20,8 ц/га.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Главного управления агропромышленного развития ОГА Игоря ЗУБРИЧА, в том числе планируется получить 1,1 млн. т ранних зерновых культур при средней урожайности 17,7 ц/га.

По данным И.ЗУБРИЧА, площадь уборки ранних зерновых в области в текущем году составит 598,2 тыс. га. В том числе планируется собрать 252 тыс. га озимых зерновых культур и 346 тыс. га – яровых.

И.ЗУБРИЧ отметил, что в районах области, где озимые культуры менее пострадали от неблагоприятных погодных условий, отмечается неплохая урожайность ранних озимых: в Сахновщинском районе – 27,3 ц/га, Барвенковском – 23,9 ц/га, Близнюковском – 23,6 ц/га, Богодуховском – 21,9ц /га, Великобурлукском – 21,1 ц/га и Красноградском – 20 ц/га.

Самую низкую урожайность имеют районы, где посевы озимых культур пострадали в зимне-весенний период наиболее. Так, по данным И.ЗУБРИЧА, в Боровском районе урожайность ранних зерновых культур составляет 10,8 ц/га, Золочевском – 11,7 ц/га, Харьковском – 12,6 ц/га, Дергачевском – 12,9 ц/га, Валковском и Змиевском – 13,7 ц/га.

Напомним, в Харьковской области, по состоянию на 30 апреля 2010 г. площадь посевов яровых зерновых культур сократилась на 7% и составила 650 тыс. га. В том числе площадь посевов яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) составила 219,7 тыс. га (на 34,1% меньше прошлогоднего показателя), из них ячменя – 178,6 тыс. га (меньше на 37%). Кроме того, кукурузы на зерно посеяно 24,2 тыс. га (на 22,5% меньше), подсолнуха на зерно – 174,5 тыс. га (на 12,8% меньше). При этом площадь посевов сахарной свеклы увеличилась относительно предыдущего года на 35,4% и составила 30,8 тыс. га.

По информации облстата, из 457,5 тыс. га посеянных осенью озимых на зерно и зеленый корм во время зимовки и за весенний период погибло 194 тыс. га – 42,4% площади посевов, в том числе из посевов на зерно – 171,9 тыс. га, или 40,2% от общей площади.