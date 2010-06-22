Реализация программы реформ сельского хозяйства составит 86 млрд. грн.

Министерство аграрной политики Украины оценивает реализацию комплексной государственной программы реформ и развития сельского хозяйства на 2011-2017 гг. в 85,952 млрд. грн. Такая сумма заложена в концепции госпрограммы, опубликованной на сайте минагрополитики.

Согласно документу, на 2011-2017 гг. предполагается поддержка со стороны государства (невозвратные средства) в размере 16,898 млрд. грн., и на возвратной основе – 32,2 млрд. грн. Кроме того, учтены обязательства прошлых лет в размере 3 млрд. грн.

Также на реализацию программы на указанный период планируется привлечь средства предприятий в размере 29,811 млрд. грн. и средства инвесторов – 4,044 млрд. грн.

В частности, на развитие растениеводства в 2011-2017 гг. планируется направить 51,415 млрд. грн., в том числе из бюджета на безвозвратной основе – 8,905 млрд. грн., и на возвратной – 30,6 млрд. грн. на свиноводство в целом планируется направить 12,874 млрд. грн., в том числе из госбюджета на безвозвратной основе 2,23 млрд. грн. и на возвратной – 1,6 млрд. грн. На молочное скотоводство планируется направить 18,662 млрд. грн., в том числе из госбюджета на безвозвратной основе 5,762 млрд. грн.