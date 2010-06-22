В Закарпатской обл. площади под посев яровых уменьшились

В Закарпатской области в этом году площади под посев яровых уменьшились на 10%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, - до 90,6 тыс. га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Закарпатской области.

По данным статуправления, из общей площади посева яровых культур 43,5% или 39,4 тыс. га засеяны зерновыми и зернобобовыми культурами, в том числе, 34,3% или 31,1 тыс. га кукурузой. Картофель занимает 37,4% всех посевных площадей области, овощи – 12,3%, подсолнечник – 2,4%.

На сельскохозяйственные предприятия приходится 9,1% площадей посевов всех яровых культур, на хозяйства населения – 90,9%.

В облстате также уточнили, что в аграрных предприятиях (кроме малых) яровые культуры посеяны на площади 6 тыс. га, что на 18,2% меньше прошлогоднего показателя.

В структуре зерновых наибольший удельный вес занимает кукуруза на зерно – 56,3%, овес - 19,4%, пшеница – 12,9%.