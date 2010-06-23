МинАП за создание агробанка, агробиржи

Министерство аграрной политики Украины сегодня изучает вопрос и разрабатывает постановления относительно создания Государственного аграрного банка, создания Аграрной биржи, создания Национального оператора рынка зерна и создания цивилизованного страхования рисков в агропромышленном комплексе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе расширенного заседания Кабинета министров при участии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА сообщил министр агрополитики Николай ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, министерство также работает над законопроектом от рынке земли.

«Основная цель проекта - чтобы он сделал АПК привлекательным и туда шли инвестиции», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что также идет работа над госбюджетом на 2011 год, чтобы туда были заложены достаточные для отрасли объемы средств.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК 16 июня презентовал Комплексную государственную программу реформ и развития сельского хозяйства Украины и Отраслевую программу социально-экономического развития сельских территориальных общин.

«В Комплексной программе мы ставим целью качественно реформировать ключевые системообразующие отрасли сельского хозяйства. Но речь идет не о методах «жесткой силы». Радикальные, стрессовые реформы неприемлемы и недопустимы. Это системные, поэтапные, конструктивные реформы, с учетом предыдущих достижений и ошибок», - заявил министр.

Для реализации стратегических целей необходимо создать Аграрный банк, который бы предоставлял весь спектр банковских услуг для агропроизводителей; Государственный земельный ипотечный банк для регулирования процессов на рынке земли сельскохозяйственного назначения; эффективно действующую Аграрную биржу для продвижения нашей продукции на внешние рынки; национального оператора на рынке зерна, а также цивилизованное страхование аграрных рисков и поддержки сельхозпроизводителей.