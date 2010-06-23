«Реста» намерена расширить сеть «Пан-Пицца» до 13

Ресторанная компания «Реста» (Одесса) в этом году планирует расширить сеть пиццерий «Пан-Пицца» до 13, а также открыть третий ресторан «Компот» в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления, совладелец ресторанной компании «Реста» Савелий ЛИБКИН сегодня в ходе HoReCa Innovation Forum 2010 «Инновации в управлении гостиничным и ресторанным бизнесом».

«Будет открываться еще одна «Пан-Пицца», будет открываться еще один «Компот» в Одессе. Сейчас ведутся переговоры. Это будет 13-я «Пан-Пицца» в Украине и третий ресторан «Компот», - сказал он.

С.ЛИБКИН добавил, что в целом сеть пиццерий «Пан-Пицца», включающая заведения, работающие на условиях франчайзинга, с открытием новой пиццерии будет насчитывать 18 заведений в Украине.

Он также отметил, что компания рассмотрит возможность открытия ресторанов в Киеве, «как только город будет заинтересован в том, чтобы в нем были хорошие рестораны, появятся условия для этого, появятся арендные помещения или специальные кредиты для развития этого бизнеса».

Справка УНИАН. Ресторанная компания «Реста» (Одесса) управляет ресторанами «Дача», «Стейкхаус. Мясо и Вино», «Компот», сетью пиццерий «Пан-Пицца».