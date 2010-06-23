Агрохолдинг «Авангард» опровергает заявления «ВТБ Банка»

Агрохолдинг «Авангард» (AvangardCo IPL LTD), крупнейший производитель яйца в Украине, опроверг как необоснованные заявления «ВТБ Банка» о нежелании афилированных с холдингом компаний гасить долг в размере 27 млн. долларов.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии агрохолдинг «Авангард».

Генеральный директор холдинга Наталья ВАСИЛЮК заявила, что в компании удивлены действиям одной из крупнейших в СНГ финансовых структур, поскольку на самом деле такого долга не существует. По ее мнению, распространение неправдивой информации о холдинге направлено исключительно на ухудшение имиджа «Авангарда» на украинском и международном рынках.

Ранее пресс-служба «ВТБ Банка» распространила информацию о том, что компании, имеющие отношение к «Авангарду», не выполняют своих кредитных обязательств перед банком и что сумма задолженности составляет 27 млн. долл.

В «Авангарде» отрицают наличие такого долга. «Ни компания, ни ее дочерние предприятия на данный момент не имеют кредитных обязательств перед «ВТБ Банком». Действительно, в 2007 году одно из дочерних предприятий холдинга «Авангард» заключило с «ВТБ Банком» договор имущественного поручительства, а не кредитный договор. Сумма этого договора составляла не 27 млн. долл., а 39,2 млн. грн. (4,9 млн. долл.), то есть более чем в пять раз меньше озвученной суммы. Данный залог отображен в консолидированной финансовой отчетности компании за 2009 г., соответствующий аудит был проведен компанией Baker Tilly», - сообщила Н.ВАСИЛЮК.

По ее словам, на данный момент «Авангард» имеет некоторые разногласия с «ВТБ Банком» касательно этого договора, заключенного в 2007 году, и принимает меры в соответствии с украинским законодательством, чтобы разрешить данный спор.