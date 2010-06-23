Янукович просит Кабмин поддержать аграриев

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ просит правительство оказать поддержку аграриям в период уборочной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, с такой просьбой к правительству он обратился в ходе расширенного заседания Кабинета министров.

«Начинается жатва. Чрезвычайно важно поддержать крестьян в этот период», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент поручил правительству не допускать никаких задолженностей по финансированию программ в сфере АПК и обеспечить необходимые компенсации по кредитам.

В.ЯНУКОВИЧ поручил Аграрному фонду не допускать спекуляций при продаже собранного урожая.

В этом контексте он поручил правоохранительным органам активизировать работу по расследованию нарушений в работе Аграрного фонда.