"Ростсельмаш" нацелился на 30% украинского рынка

Как кризис повлиял на рынок сельхозмашиностроения, какая именно сельхозтехника пользуется в Украине наибольшим спросом и о планах российской компании "Ростсельмаш" относительно нашего внутреннего рынка в интервью агентству УНИАН рассказал генеральный директор "Ростсельмаша" Валерий МАЛЬЦЕВ.

- Валерий Викторович, Ростсельмаш продолжает наращивать свое присутствие на украинском рынке. Каковы планы на ближайшую перспективу?

В 2009 году доля Ростсельмаша на украинском рынке составляла 15%. По итогам текущего года намерены этот показатель удвоить. Мы предлагаем аграриям большой спектр сельскохозяйственной техники. Продолжаем выстраивать долгосрочные отношения с агрохолдингами по комплектации их парков всей линейкой техники Ростсельмаш. Для наших партнеров у нас есть пакеты специальных предложений.

Что касается новых проектов, то в этом году мы приняли решение по организации собственных мобильных сервисных бригад для обслуживания техники, что будет надежным инструментом и помощью для клиентов компании. Вместе с украинскими банками приступили к реализации совместных финансовых проектов и предоставление максимально выгодных условий при кредитовании клиентов Ростсельмаш. Более того, часть процентной ставки компенсируется непосредственно представительством Ростсельмаш. В результате, годовая процентная ставка по кредитам для клиентов Ростсельмаш может быть снижена до 5% при средней кредитной ставке по стране 25-30%. Аналогичные по выгоде предложения предоставляются в лизинговых схемах.

- Как кризис повлиял на рынок сельхозмашиностроения?

Кризис серьезно скорректировал объемы украинского рынка сельхозтехники. Сегмент новых зерноуборочных комбайнов сократился в 3,5 раза в сравнении с успешным 2007/2008 сельхозгодом. В условиях резкого снижения спроса поставщики сельхозтехники существенно увеличили количество стимулирующих предложений, таких как дисконт, подарки клиентам, рассрочка платежа, бартерные сделки. Однако в целом по рынку значимого снижения уровня цен не произошло. Прайс-листы были зафиксированы или пересматривались в сторону минимального повышения по факту увеличения закупочных цен от заводов-производителей.

Что касается компании Ростсельмаш, то ценовой показатель на протяжении всего 2009-2010 сельхозгода был зафиксирован на уровне мая 2009 г.

- Какая именно сельхозтехника пользуется в Украине наибольшим спросом?

На рынке зерноуборочных комбайнов максимальным спросом пользуются высокопроизводительные комбайны 6 класса и выше. Доля машин данного сегмента в общих поставках новых комбайнов составляет 50-60%. У Ростсельмаш это такие модели, как ACROS 560 и TORUM 740. Причина перехода производителей на мощные машины – улучшение агротехнологий и, как следствие, увеличение урожайности. Аналогичная ситуация в ЕС. На рынке Казахстана также повышается доля данного сегмента. Связано это с увеличением количества агрохолдингов, обрабатывающих большие площади (от 100 тыс. га), и использованием свального метода уборки с помощью широкозахватных адаптеров. В Украине на сегодняшний день на долю агрохолдингов приходится примерно 25% общего объема новой техники.

Что касается рынка тракторов, то наибольшим спросом пользуются тракторы мощностью до 400 л.с. Тракторы VERSATILE, предлагаемые Ростсельмаш, по своим технических характеристикам полностью соответствуют запросам аграриев Украины.

- Интересна ли компании работа с аграриями по схемам лизинга?

Компания реализует совместные лизинговые проекты с УЛК «Альфа» (удорожание предмета лизинга – 6%-8,5% в год) и УЛК «Ленд-Лиз» (от 6% в год). Доля продаж Ростсельмаш по схемам коммерческого лизинга в 2008/09 схг составила 3%, в октябре-марте 2009/10 схг. – 20%. Это говорит о том, что условия, предлагаемые Ростсельмаш совместно с партнерами, эффективны.

- На сегодня продукция украинского сельхозмашиностроения не пользуется большим спросом ни внутри страны, ни на внешних рынках. По Вашему мнению, реально ли поднять украинское машиностроения?

Украинское машиностроение имеет огромный потенциал. Будущее производства зерноуборочных комбайнов мне представляется в виде совместных проектов с производителями из других стран, с постепенным увеличением степени локализации. Но должны быть и стимулирующие действия со стороны государства. Это - инвестирование и последующая поддержка подобных начинаний. Без господдержки в части финансирования и заключения международных договоров украинским производителям не обойтись.

- В Украину импортируются большие объемы б/у сельхозтехники, которая конкурирует с новыми машинами. Как можно разрешить ситуацию?

В процессе переговоров с представителями органов власти Украины руководство Ростсельмаша неоднократно поднимало этот вопрос. Использование техники, бывшей в употреблении, ведет к большим потерям урожая, существенным затратам на покупку запасных частей. Есть примеры, когда в страну завозятся комбайны 1960-70-х годов выпуска. В результате, Украина становится своеобразным местом утилизации старых западных комбайнов. Выход из данной ситуации мы видим в введении заградительных таможенных пошлин на б/у технику. Тем более, что уже достаточно развит внутренний вторичный рынок сельхозтехники, способный полностью удовлетворить спрос на данные машины.

- Министр агрополитики Украины недавно заявил, что правительство намерено стимулировать производителей-импортеров сельхозтехники открывать производственные площадки в Украине. Рассматривает ли компания возможность расширения производственной базы в Украине?

Компания высоко оценивает перспективу организации совместных производств. В случае поддержки со стороны государства в данном вопросе компания готова восстановить сборку комбайнов VECTOR, увеличить объемы производства комбайнов ACROS. Кстати, Министерство агрополитики (Украины - ред.) уже заявило о том, что готово поддерживать совместные производства на территории страны.

- Как Ваша компания переживает кризис?

Положительный момент - мы ощущаем рост количества клиентов компании. В условиях кризиса сельхозпроизводители ставят в приоритет исключительно экономическую эффективность и краткосрочную окупаемость техники. Из негативных моментов – практически отсутствует государственная поддержка, в частности по схеме гослизинга НАК «Украгролизинг» и программе 30-процентной компенсации стоимости сельхозтехники. Ранее данные схемы обеспечивали до 30% продаж техники Ростсельмаш конечным потребителям.

На сегодня Ростсельмаш вырос до уровня международной компании, в которую входят 12 предприятий. Производственные площадки расположены на территории России, Канады, США, Украины и Казахстана. Продажа осуществляется в 26 странах мира, и постепенно география поставок расширяется. Дилерская сеть компании - более 500 сервисных центров и филиалов во всем мире. Продуктовую линейку Ростсельмаш составляют 17 типов сельскохозяйственной техники, более 100 моделей и модификаций.

Интервью взяла Лилия Коваль (УНИАН)