В Крыму объем сельхозпроизводства вырос

В Крыму объем продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) за январь-май 2010 г. в хозяйствах всех категорий, в сравнении с соответствующим периодом 2009 г., увеличился на 3,6%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе, в сельскохозяйственных предприятиях объем сельхозпроизводства вырос на 6,7%, в хозяйствах населения - на 0,9%.

В частности, в хозяйствах всех категорий за январь-май 2010 г. произведено 128,7 тыс. тонн молока (на 3,9% меньше) и 307,7 млн. штук яиц (на 9% больше). В сельскохозяйственных предприятиях объем производства яиц увеличился на 14,8%, молока произведено меньше на 9,1%. В хозяйствах населения увеличены объемы производства яиц на 3,1%, сократилось производство молока на 3,2%. Доля хозяйств населения в общем производстве продуктов животноводства составила соответственно 89% и 47%.

В сельскохозяйственных предприятиях среднесуточные приросты на выращивании, откорме и нагуле крупного рогатого скота в январе-мае 2010 г. уменьшились на 10,2%, а свиней - выросли на 11,7% и составили соответственно 583 г и 421 г.

Как сообщал УНИАН, в январе-апреле 2010 г. в Крыму в отрасли сельского хозяйства общие объемы производства по сравнению с январем-апрелем 2009 г. увеличились на 3,9%.