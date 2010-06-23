Агропредприятия Крыма сократили реализацию продукции

В Крыму общий объем реализованной аграрными предприятиями сельскохозяйственной продукции за январь-май 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. сократился на 2,0%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе объем реализации продукции растениеводства сократился на 28,6%, животноводства - увеличился на 10,1%. Доля продукции растениеводства в общей стоимости реализованной продукции составила 22,9%, животноводства - 77,1% (в январе-мае 2009 г. - соответственно 31,4% и 68,6%).

В частности, сократились объемы реализации зерновых культур (на 45,3%), овощей (на 26,7%), плодов (на 60,2%), винограда (на 5,4%), молока и молочных продуктов (на 8,8%). Возросли объемы реализации картофеля (в 7,8 раза), скота и птицы (на 1,8%), яиц (на 5,4%).

Средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем направлениям реализации в январе-мае 2010 г. в сравнении с январем-маем 2009 г. возросли на 11,2%, в том числе на продукцию растениеводства - на 21,9%, на продукцию животноводства - на 8,4%.

Как сообщал УНИАН, сельхозпредприятия Крыма за 4 месяца 2010 г. сократили реализацию продукции на 1,5% при росте цен на 12,7%.